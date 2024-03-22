РИА Новости назвало технической ошибкой анонс трансляции обращения Путина к россиянам в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"

Информация об обращении Путина к россиянам из-за теракта в "Крокусе" оказалась преждевременной

0:08 Your browser does not support the audio element. Политика

РИА Новости назвало технической ошибкой анонс трансляции обращения президента России Владимира Путина к россиянам в связи с терактом в "Крокус Сити Холле".

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Вечером 22 марта вооружённая группа людей в камуфляже открыла огонь в подмосковном "Крокус Сити Холле". Погибли и пострадали десятки людей. Точное число неизвестно.

По подозрению в теракте разыскиваются два автомобиля.

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