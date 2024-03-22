РИА Новости назвало технической ошибкой анонс трансляции обращения Путина к россиянам в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"

РИА Новости назвало технической ошибкой анонс трансляции обращения президента России Владимира Путина к россиянам в связи с терактом в "Крокус Сити Холле".
Вечером 22 марта вооружённая группа людей в камуфляже открыла огонь в подмосковном "Крокус Сити Холле". Погибли и пострадали десятки людей. Точное число неизвестно.
По подозрению в теракте разыскиваются два автомобиля.
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Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.