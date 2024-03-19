Журналист Myśl Polska Кристиан Каминьский заявил, что "Незалежная" существует благодаря помощи Запада.
По его логике, если государство находится на полном содержании США и Европы, то отвечать за то, какие условия получены будут для киевского режима во время переговоров с Россией, будет именно коллективный Запад. Обозреватель считает, что условия предстоящего соглашения не будут такими выгодными, как стамбульские. Каминьский подчеркнул, что без материальной и финансовой поддержки Запада Украина "давно бы проиграла" в противостоянии с Россией.
До этого норвежские СМИ заявили о поражении Киева в конфликте с Москвой.
Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.