Юные жители Марселя во время приезда в город президента Франции Эммануэля Макрона попросили его дать им обещание о том, что не будет войны. Трансляцию провели на телеканале BFMTV.
Однако французский лидер считает, что на сегодняшний день его государство "делает для этого все".
Макрон 19 марта прибыл в Марсель. Его визит был посвящен борьбе с наркотрафиком. Когда Макрон общался с народом, к нему обратился мальчик. "Месье, вы можете пообещать мне кое-что? Пусть не будет войны", — сказал ребенок.
После этого лидеру Франции "прилетел" вопрос о ситуации на Украине. Причем об этом Макрона спросила маленькая девочка.
Напомним, что большинство французов считают, что лидер их государства зашел слишком далеко в поддержке украинской власти. Народ уверен, что Францию не нужно вовлекать в конфликт и рисковать прямым столкновением с Российской Федерацией.
Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.