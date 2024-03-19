Дети из Марселя попросили президента Франции пообещать, что войны не будет

BFMTV: дети в Марселе попросили Макрона пообещать, чтобы не было войны

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Юные жители Марселя во время приезда в город президента Франции Эммануэля Макрона попросили его дать им обещание о том, что не будет войны. Трансляцию провели на телеканале BFMTV.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Однако французский лидер считает, что на сегодняшний день его государство "делает для этого все".

Макрон 19 марта прибыл в Марсель. Его визит был посвящен борьбе с наркотрафиком. Когда Макрон общался с народом, к нему обратился мальчик. "Месье, вы можете пообещать мне кое-что? Пусть не будет войны", — сказал ребенок.

После этого лидеру Франции "прилетел" вопрос о ситуации на Украине. Причем об этом Макрона спросила маленькая девочка.

Напомним, что большинство французов считают, что лидер их государства зашел слишком далеко в поддержке украинской власти. Народ уверен, что Францию не нужно вовлекать в конфликт и рисковать прямым столкновением с Российской Федерацией.