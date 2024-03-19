Дмитрий Песков положительно высказался об итогах голосования на выборах президента РФ за рубежом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно высказался по итогу подсчёта голосов российских граждан, избиравших президента за рубежом.
"Мы же говорили, что любой голос здесь важен в этом голосовании. Любой голос важен, и мы видим, что и за рубежом в целом Путин тоже одержал победу"
Всего за границей было открыто 295 избирательных участков, на которых проголосовали около 373000 человек. Участки были открыты в столичных городах при посольствах России или при консульствах. Владимир Путин получил самую массовую поддержку в Афинах (92% голосов), а также в Турции и Египте. В большинстве городов недружественных стран Владимир Путин также одержал победу, хотя и с меньшим счётом, чем в России. В ряде городов он проиграл выборы Владиславу Даванкову, который везде занимал второе место. В частности, это произошло в Нью-Йорке, париже, Буэнос-Айресе, Барселоне и Лиссабоне. В этих же городах отмечено самое большое количество испорченных бюллетеней. Впрочем, "протестное голосование" в этих городах может объясняться тем, что в них проживает либеральная публика, оппозиционная к Путину, так называемые "релоканты".
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