Дмитрий Песков положительно высказался об итогах голосования на выборах президента РФ за рубежом

Дмитрий Песков высказался по поводу итого голосования на выборах президента за рубежом

1:15 Your browser does not support the audio element. Политика Выборы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно высказался по итогу подсчёта голосов российских граждан, избиравших президента за рубежом.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России is licensed under Attribution 4.0

"Мы же говорили, что любой голос здесь важен в этом голосовании. Любой голос важен, и мы видим, что и за рубежом в целом Путин тоже одержал победу"

Всего за границей было открыто 295 избирательных участков, на которых проголосовали около 373000 человек. Участки были открыты в столичных городах при посольствах России или при консульствах. Владимир Путин получил самую массовую поддержку в Афинах (92% голосов), а также в Турции и Египте. В большинстве городов недружественных стран Владимир Путин также одержал победу, хотя и с меньшим счётом, чем в России. В ряде городов он проиграл выборы Владиславу Даванкову, который везде занимал второе место. В частности, это произошло в Нью-Йорке, париже, Буэнос-Айресе, Барселоне и Лиссабоне. В этих же городах отмечено самое большое количество испорченных бюллетеней. Впрочем, "протестное голосование" в этих городах может объясняться тем, что в них проживает либеральная публика, оппозиционная к Путину, так называемые "релоканты".