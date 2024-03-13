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Британцы активно обсуждают интервью Владимира Путина Киселеву

Англичане обнаружили важную деталь в интервью президента России

1:01
Политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал интервью телеканалу "Россия 1" и РИА Новости, отвечая на вопросы журналисту Дмитрию Киселеву по большому спектру тем. Эту беседу активно начали обсуждать жители Великобритании. Об этом пишут РИА Новости.

Англичане обнаружили важную деталь в интервью президента России
Фото: kremlin.ru by Алексей Дружинин / Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

Читатели Daily Mail в Англии начали говорить о сути беседы президента РФ с журналистом Киселевым, где глава российского государства дал комментарий по поводу возможного появления американских военных на Украине.

"Обратите внимание, Путин пытается показать бесперспективность помощи Украине, но его не хотят слушать", — написал один из британцев.

Также читатели Daily Mail отметили, что Запад постоянно провоцирует Россию, но Москва будет защищать свой суверенитет. Исходя из этого, стоит обратить внимание на заявления президента РФ Владимира Путина.

Добавим, что глава государства заявил, что возможное введение войск США на Украину Москва будет расценивать как интервенцию.

 

 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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