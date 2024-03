Белый дом просит Конгресс США одобрить запрос на выделение Киеву $61,4 млрд

Администрация США заложила в проект федерального бюджета на 2025 финансовый год свой прежний запрос Конгрессу США на выделение $61,4 млрд на помощь киевскому режиму, передаёт ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus is licensed under Public domain