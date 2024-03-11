Белый дом просит Конгресс США одобрить запрос на выделение Киеву $61,4 млрд

Белый дом предусмотрел запрос ассигнований на Украину в проекте американского бюджета

Администрация США заложила в проект федерального бюджета на 2025 финансовый год свой прежний запрос Конгрессу США на выделение $61,4 млрд на помощь киевскому режиму, передаёт ТАСС.

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Однако для новых ассигнований на нужды ВСУ места в документе не нашлось. Обеспечить передачу критически важной помощи Вашингтон не в состоянии из-за отсутствия согласия Конгресса на одобрение запроса на дополнительное финансирование от октября 2023 года. Проект бюджета, обнародованный в понедельник Белым домом, не содержит каких-либо данных о помощи Незалежной. Это при том, что военные ассигнования в проекте больше на $34 млрд, чем в 2024 году(+4,1%). В целом военные расходы американцев в 2025 году будут увеличены до $850 млрд.