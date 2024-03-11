Репутация важна: Путин подписал закон, ужесточающий требования к производителям этилового спирта

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Путин подписал закон об ужесточении требований к алкогольным напиткам

1:37
Политика

Глава РФ Владимир Путин подписал законодательный акт "О внесении изменений в ФЗ "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…". Об этом сообщает РИА Новости.

Путин подписал закон об ужесточении требований к алкогольным напиткам
Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В документе уточняются правила применения оборудования для производства алкоголя, а также процесс денатурации. Теперь минимальный размер уставного капитала предприятий, получающих лицензию на производство этилового спирта, с 1 июля 2026 года поднимется до 100 миллионов рублей. При этом уменьшение суммы чистых активов таких компаний ниже 100 миллионов рублей станет основанием для аннулирования лицензии через суд.

С 1 июля 2025 года для всех физлиц — членов органов управления (руководитель и главный бухгалтер) предприятий предъявляются определённые требования к деловой репутации. Они не смогут быть в составе органов управления организацией, если ранее управляли подобной организацией и ее лицензия была аннулирована, а с даты аннулирования лицензии прошло менее пяти лет.

Законом предъявляется несколько требований к бенефициарным владельцам, лицам, входящим с ними в одну группу лиц (аффилированных), а также к лицам, которые прямо или косвенно владеют более 10% голосов уставного капитала

Законом, вступающим в силу с 1 июля 2024 года также предусмотрены другие изменения. Нормативный акт призван сократить количество суррогатного алкоголя, а те, кто его производит, больше не будет допускаться к этой деятельности.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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