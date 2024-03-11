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Военнослужащие и гражданский персонал, несущие службу на Северном флоте и находящиеся в труднодоступных районах Заполярья, досрочно проголосовали на выборах президента России

Досрочное голосование военнослужащих Северного флота

0:46
Политика » Выборы

Военнослужащие и гражданский персонал, несущие службу на Северном флоте, досрочно проголосовали на выборах президента.

Досрочное голосование военнослужащих Северного флота
Фото: flickr.com by Игорь Двуреков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По сообщению Министерства обороны Северный флот продолжает доставлять членов территориальных избирательных комиссий в труднодоступные районы Заполярья.

"Члены Кольской, Островнинской, Заозерской, Мурманской, Северодвинской и Терской территориальных избирательных комиссий уже посетили большинство отдаленных постов наблюдения, подразделений, воинских частей и маяков в Мурманской и Архангельской областях,” — говорится в сообщении.

Всего досрочное голосование должно пройти в тридцати труднодоступных местах, где находятся военнослужащие и гражданский персонал Северного флота.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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