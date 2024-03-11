Военнослужащие и гражданский персонал, несущие службу на Северном флоте, досрочно проголосовали на выборах президента.
По сообщению Министерства обороны Северный флот продолжает доставлять членов территориальных избирательных комиссий в труднодоступные районы Заполярья.
"Члены Кольской, Островнинской, Заозерской, Мурманской, Северодвинской и Терской территориальных избирательных комиссий уже посетили большинство отдаленных постов наблюдения, подразделений, воинских частей и маяков в Мурманской и Архангельской областях,” — говорится в сообщении.
Всего досрочное голосование должно пройти в тридцати труднодоступных местах, где находятся военнослужащие и гражданский персонал Северного флота.
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