Военнослужащие и гражданский персонал, несущие службу на Северном флоте и находящиеся в труднодоступных районах Заполярья, досрочно проголосовали на выборах президента России

Досрочное голосование военнослужащих Северного флота

0:46 Your browser does not support the audio element. Политика Выборы

Военнослужащие и гражданский персонал, несущие службу на Северном флоте, досрочно проголосовали на выборах президента.

Фото: flickr.com by Игорь Двуреков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По сообщению Министерства обороны Северный флот продолжает доставлять членов территориальных избирательных комиссий в труднодоступные районы Заполярья.

"Члены Кольской, Островнинской, Заозерской, Мурманской, Северодвинской и Терской территориальных избирательных комиссий уже посетили большинство отдаленных постов наблюдения, подразделений, воинских частей и маяков в Мурманской и Архангельской областях,” — говорится в сообщении.

Всего досрочное голосование должно пройти в тридцати труднодоступных местах, где находятся военнослужащие и гражданский персонал Северного флота.