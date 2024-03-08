"Гунько унизили": в Канаде снесли памятник первой украинской дивизии CC

В канадском Оквилле демонтировали памятник бойцам украинской дивизии CC "Галичина"

1:22 Your browser does not support the audio element. Политика

В Оквилле подвергся демонтажу монумент, посвящённый первой украинской дивизии CC "Галичина", пишет Telegram-канал "Газета.Ru".

Фото: Openverse by scazon is licensed under CC BY 2.0

Памятник возвели в 1988 году на украинском кладбище в память об участниках сражений под Бродами в 1944 году. Ранее различные активисты и журналисты выступали с требованием убрать одиозное сооружение.

Украинские СМИ обвинили канадцев в том, что они "плюнули в лицо Незалежной", спровоцировав бурные обсуждения и разногласия в обществе.

Стоит отметить, что в этой дивизии служил эсэсовец Ярослав Гунько, которого в прошлом году приветствовали на заседании парламента Канады в честь визита главаря киевской хунты Владимира Зеленского. Нацисту аплодировали все присутствующие там политики. Вопрос о демонтаже памятника подняли именно после скандала с чествованием в парламенте Канады эсэсовца. 98-летний Гунько известен благодаря зверствам в отношении евреев и славян. Но в парламенте его представили как ветерана борьбы против русских. При этом канадская сторона отказала Москве в экстрадиции нацистского преступника.

Дивизию "Галичина" признали преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала за участие в военных преступлениях в ходе Второй мировой войны.