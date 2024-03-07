Британское издание The Times выпустило статью, главным героем которой стал боец ВСУ Вячеслав Левицкий, вернувшийся из плена в России. В ней говорится о том, что военнопленных в РФ продают на черном рынке и отрезают им конечности.
Рамзан Кадыров, который является лидером Чеченкой Республики, отреагировал на эту статью в своем Telegram-канале. Он написал, что это все ложь, очередная попытка обвинить в чем-то Москву.
О военнопленном Вячеславе Левицком Кадыров также написал и опроверг все слова бойца ВСУ. Чеченский лидер написал, что Левицкого нашли российские бойцы, когда его, раненого, оставили умирать его же сослуживцы. Он был доставлен в Грозный, чтобы оказать помощь. У него были обморожены руки и началась гангрена. Поэтому, чтобы он смог выжить, Левицкому пришлось отрезать конечности.
Кадыров написал, что все слова героя публикации The Times — полная чушь, особенно те, что касались отрезанных конечностей, "чтобы впоследствии обменять его именно на чеченца". Глава Чечни возмущен, что тот, кому в Грозном спасли жизнь, сейчас говорит эту ложь.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.