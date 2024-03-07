Глава Чечни заявил, что публикации о черном рынке украинских солдат в России это фейк

Кадыров отреагировал на публикацию о черном рынке солдат ВСУ в России

1:13 Your browser does not support the audio element. Политика

Британское издание The Times выпустило статью, главным героем которой стал боец ВСУ Вячеслав Левицкий, вернувшийся из плена в России. В ней говорится о том, что военнопленных в РФ продают на черном рынке и отрезают им конечности.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Рамзан Кадыров, который является лидером Чеченкой Республики, отреагировал на эту статью в своем Telegram-канале. Он написал, что это все ложь, очередная попытка обвинить в чем-то Москву.

О военнопленном Вячеславе Левицком Кадыров также написал и опроверг все слова бойца ВСУ. Чеченский лидер написал, что Левицкого нашли российские бойцы, когда его, раненого, оставили умирать его же сослуживцы. Он был доставлен в Грозный, чтобы оказать помощь. У него были обморожены руки и началась гангрена. Поэтому, чтобы он смог выжить, Левицкому пришлось отрезать конечности.

Кадыров написал, что все слова героя публикации The Times — полная чушь, особенно те, что касались отрезанных конечностей, "чтобы впоследствии обменять его именно на чеченца". Глава Чечни возмущен, что тот, кому в Грозном спасли жизнь, сейчас говорит эту ложь.