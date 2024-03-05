Представитель МИД РФ Мария Захарова: воевать с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада

Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление Джона Кирби про поддержку Украины

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила свое мнение относительно действий Соединенных Штатов касательно поддержке своих союзников.

Фото: council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Надо отдать должное, в вопросе поддержки своих союзников США последовательны до педантизма — предают не глядя", — сказал Захарова.

Так представитель МИД РФ прокомментировала слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который заявил, что США не будут посылать свои ВС на Украину.

Кирби также отметил, что президент Владимир Зеленский не обращался к союзникам с просьбой об отправке войск на Украину.

"Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби", — заявила Захарова.