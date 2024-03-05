Представитель МИД РФ Мария Захарова: воевать с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила свое мнение относительно действий Соединенных Штатов касательно поддержке своих союзников.
"Надо отдать должное, в вопросе поддержки своих союзников США последовательны до педантизма — предают не глядя", — сказал Захарова.
Так представитель МИД РФ прокомментировала слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который заявил, что США не будут посылать свои ВС на Украину.
Кирби также отметил, что президент Владимир Зеленский не обращался к союзникам с просьбой об отправке войск на Украину.
"Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби", — заявила Захарова.
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