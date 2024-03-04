На территорию нефтяного терминала в Санкт-Петербурге упал дрон

На Петербургском нефтяном терминале нашли БПЛА с 20 кг взрывчатки

0:39 Your browser does not support the audio element. Политика

БПЛА с двигателем итальянского производства и 20 кг взрывчатого вещества обнаружен на территории Петербургского нефтяного терминала, сообщает телеграм-канал SHOT.

Фото: armyinform.com.ua by АрміяInform is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Беспилотник самолётного типа с размахом крыла около 7 метров и двухцилиндровым двигателем производства итальянской фирмы Gilardoni был обнаружен около 10 утра при обходе территории предприятия. Сообщается, что дрон переносил на себе 20 кг взрывчатого вещества.

Специалисты обезвредили БПЛА на месте и отправили на экспертизу все уцелевшие детали. Инфраструктура порта не получила повреждений, никто не пострадал.