БПЛА с двигателем итальянского производства и 20 кг взрывчатого вещества обнаружен на территории Петербургского нефтяного терминала, сообщает телеграм-канал SHOT.
Беспилотник самолётного типа с размахом крыла около 7 метров и двухцилиндровым двигателем производства итальянской фирмы Gilardoni был обнаружен около 10 утра при обходе территории предприятия. Сообщается, что дрон переносил на себе 20 кг взрывчатого вещества.
Специалисты обезвредили БПЛА на месте и отправили на экспертизу все уцелевшие детали. Инфраструктура порта не получила повреждений, никто не пострадал.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.