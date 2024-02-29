"Заполнить их заводы нашими заказами". Эксперт рассказал Pravda.ru, чем Россия может ответить Приднестровью на просьбу о защите

Pravda.ru: Эксперт объяснил, как Россия может защитить Приднестровье от давления Молдавии

1:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Россия должна заполнить заводы Приднестровья своими заказами и наладить механизмы поставок из республики, чтобы защитить ПМР от экономического давления Молдавии, заявил Pravda.ru научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Фото: gov-pmr.org by Правительство Приднестровской Молдавской Республики is licensed under public domain

Эксперт напомнил, что Приднестровье имеет общие границы только с Молдавией, Украиной и Румынией.

"А Приднестровье — это тяжелая промышленность. Они же там не штанами торгуют, а именно станками. И чтобы их ввозить, вывозить, должен быть кто-то, на кого никто не нападет. Это, скорее всего, на себя должны взять мы", — подчеркнул Журавлев.

Собеседник Pravda.ru отметил, что поскольку Приднестровье не попросилось в состав России, то речь о военной помощи не идет, только об экономической. Россия в этой ситуации может направить свои торговые суда в Приднестровье, загрузить станки и отвезти к себе.

"Заполнить приднестровские заводы нашими заказами — это в первую очередь", — сказал эксперт.

В качестве дополнительных мер Россия может не только вывозить приднестровские товары, но и импортировать, добавил Журавлев.

"Потому что им же туда и ввозить что-то надо. Комплектующие, просто товары потребления, которых там меньше, чем в Молдавии. Там больше тяжелая промышленность. Практически инкорпорировать их с нами по торговле", — сказал он.

Журавлев отметил, что если бы ПМР заявила о желании присоединиться к России, то можно было бы инкорпорировать и военную систему.

"А раз не попросились, значит, военный аспект

пока за скобками", — резюмировал собеседник издания.

28 февраля Приднестровье обратилось к России за защитой в связи с усилением давления на республику со стороны Молдавии. Соответствующая резолюция была представлена по итогам VII Съезда народных депутатов ПМР всех уровней в Тирасполе.