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VII Съезд народных депутатов ПМР представил резолюцию с обращением к Госдуме и Совбезу РФ

Приднестровье обратилось к России с просьбой о защите от давления Молдавии

1:23
Политика

В Тирасполе прошел VII Съезд народных депутатов ПМР всех уровней. Пресс-служба президента республики представила резолюцию с обращением к России в связи с усилением давления на республику со стороны Молдавии:

Приднестровье обратилось к России с просьбой о защите от давления Молдавии
Фото: web.archive.org by AwOiSoAk KaOsIoWa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Обратиться в Совет Федерации и Государственную Думу России с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы. В Приднестровье живут более 220 тысяч граждан России. Россия участвует в миротворческой миссии на Днестре и является гарантом и посредником в переговорном процессе".

Среди других решений съезда — обратиться в адрес Генсека ООН с просьбой пресечь нарушение прав и свобод граждан республики со стороны Молдавии и не допустить провокаций, ведущих к обострению отношений.

ПМР намерена призвать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе повлиять на Кишинев с целью "возвращения к адекватному диалогу" и просить Парламент Европейского союза предотвратить давление Молдовы на Приднестровье и нарушение прав граждан республики.

Также в резолюции говорится о решении обратиться к Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ с призывом к недопущению эскалации на Днестре.

Ранее на съезде президент ПМР Вадим Красносельский обвинил Молдову в геноциде приднестровского народа.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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