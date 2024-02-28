VII Съезд народных депутатов ПМР представил резолюцию с обращением к Госдуме и Совбезу РФ

Приднестровье обратилось к России с просьбой о защите от давления Молдавии

1:23 Your browser does not support the audio element. Политика

В Тирасполе прошел VII Съезд народных депутатов ПМР всех уровней. Пресс-служба президента республики представила резолюцию с обращением к России в связи с усилением давления на республику со стороны Молдавии:

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"Обратиться в Совет Федерации и Государственную Думу России с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы. В Приднестровье живут более 220 тысяч граждан России. Россия участвует в миротворческой миссии на Днестре и является гарантом и посредником в переговорном процессе".

Среди других решений съезда — обратиться в адрес Генсека ООН с просьбой пресечь нарушение прав и свобод граждан республики со стороны Молдавии и не допустить провокаций, ведущих к обострению отношений.

ПМР намерена призвать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе повлиять на Кишинев с целью "возвращения к адекватному диалогу" и просить Парламент Европейского союза предотвратить давление Молдовы на Приднестровье и нарушение прав граждан республики.

Также в резолюции говорится о решении обратиться к Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ с призывом к недопущению эскалации на Днестре.

Ранее на съезде президент ПМР Вадим Красносельский обвинил Молдову в геноциде приднестровского народа.