Молдавия использует глобальные проблемы, чтобы ущемлять Приднестровье, заявил президент республики Вадим Красносельский на VII Съезде депутатов ПМР всех уровней.
Красносельский отметил, что подобная тактика используется Кишиневым традиционно — это касается и развала СССР, и пандемии, и конфликта на Украине.
Глава республики также напомнил о развязанной против ПМР войне 1992 года, после чего участники съезда почтили погибших минутой молчания.
Красносельский заявил, что в последние 30 лет против Приднестровья используется политика геноцида: экономическое "удушение", отказ в правовой защите, искусственное насаждение молдавского языка и физическое уничтожение граждан республики.
Президент ПМР указал и на ложь властей Молдавии о выплате пенсий, пособий и зарплат приднестровцам. Красносельский подчеркнул, что все выплаты идут только из приднестровского бюджета.
Ранее политолог Сергей Марков рассказал о перспективах вхождения Приднестровья в состав России.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.