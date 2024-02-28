Глава ПМР на съезде депутатов обвинил Молдавию в ущемлении и геноциде приднестровского народа

Президент ПМР Красносельский: Молдавия использует глобальные трудности для ущемления Приднестровья

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

Молдавия использует глобальные проблемы, чтобы ущемлять Приднестровье, заявил президент республики Вадим Красносельский на VII Съезде депутатов ПМР всех уровней.

Фото: president.gospmr.org by Пресс-служба Президента ПМР is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 Licence

Красносельский отметил, что подобная тактика используется Кишиневым традиционно — это касается и развала СССР, и пандемии, и конфликта на Украине.

Глава республики также напомнил о развязанной против ПМР войне 1992 года, после чего участники съезда почтили погибших минутой молчания.

Красносельский заявил, что в последние 30 лет против Приднестровья используется политика геноцида: экономическое "удушение", отказ в правовой защите, искусственное насаждение молдавского языка и физическое уничтожение граждан республики.

Президент ПМР указал и на ложь властей Молдавии о выплате пенсий, пособий и зарплат приднестровцам. Красносельский подчеркнул, что все выплаты идут только из приднестровского бюджета.

Ранее политолог Сергей Марков рассказал о перспективах вхождения Приднестровья в состав России.