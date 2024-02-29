Президент Польши заявил, что не верит в возможность нападения России

Анджей Дуда: "На сильных не нападают!"

0:48 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Польши Анджей Дуда в интервью порталу Fakt сообщил, что не верит в возможность нападения России. Объясняя свою позицию, глава государства заявил, что "на сильных не нападают", и высказал надежду на поддержку со стороны НАТО.

Фото: Senat Rzeczypospolitej Polskiej by Michał Józefaciuk is licensed under Public Domain

При этом президент подчеркнул, что нужно сделать все для обеспечения польской армии самым современным вооружением. В разговоре с журналистами Дуда также признал, что Варшава передала Киеву устаревшее вооружение с ограниченным сроком использования.

Ранее глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страны НАТО должны быть готовы к любым сценариям развития событий. По мнению бывшего начальника Генштаба генерала Раймунда Анджейчака, западные страны потеряли понимание намерений России.