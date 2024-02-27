Лавров назвал ультиматумом готовящееся Зеленским предложение для РФ

Лавров: Зеленский под видом мирного плана намерен предложить России ультиматум

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва считает ультиматумом готовящееся главой киевского режима предложение России об урегулировании вооруженного конфликта, передаёт РИА Новости.

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"Вся его вот эта формула из десяти пунктов была и остаётся очевидным ультиматумом", — полагает дипломат.

Он отметил, что Евросоюз советует Зеленскому собирать как можно больше западных политиков на "посиделки" вокруг его "формулы мира" и снимать "семейные фото". Министр призвал Запад отказаться от "формулы" Зеленского, прекратить поддерживать неонацистский режим в Киеве и признать право РФ обеспечить свою безопасность на европейском направлении.