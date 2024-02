Лавров назвал ультиматумом готовящееся Зеленским предложение для РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва считает ультиматумом готовящееся главой киевского режима предложение России об урегулировании вооруженного конфликта, передаёт РИА Новости.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic