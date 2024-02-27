Захарова заявила, что французский лидер Макрон не осознаёт своих слов, говоря об отправке войск НАТО на Украину

Захарова: есть ощущение, что Макрон не отдаёт отчёта своим словам

1:17 Your browser does not support the audio element. Политика Власть

Спикер МИД России Мария Захарова отреагировала на слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке на Украину войск НАТО. Своё мнение дипломат опубликовала в телеграм-канале.

Фото: panoramio.com by Maksym Kozlenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Захарова указала на то, что только месяц назад Париж отрицал причастность к вербовке наёмников для участия в боевых действиях на стороне Украины.

— Есть устойчивое ощущение, что президент Франции в принципе не отдаёт отчёта ни в том, что говорят его подчинённые, ни в том, что произносит сам, — отметила представитель министерства иностранных дел.

Также Захарова напомнила, что в апреле 1945 года французские "эсэсовцы" защищали Берлин, где в бункере скрывался Адольф Гитлер, и поинтересовалась, не хочет ли Макрон организовать новую французскую дивизию для защиты бункера президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее на слова Макрона об отправке войск НАТО на Украину отреагировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Российский политик заявил, что французский лидер страдает "недержанием речи". Медведев рекомендовал главе Елисейского дворца больше заботиться о себе и "сменить рацион". Подробнее об этом читайте в нашем материале.