Захарова заявила, что французский лидер Макрон не осознаёт своих слов, говоря об отправке войск НАТО на Украину

Спикер МИД России Мария Захарова отреагировала на слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке на Украину войск НАТО. Своё мнение дипломат опубликовала в телеграм-канале.
Захарова указала на то, что только месяц назад Париж отрицал причастность к вербовке наёмников для участия в боевых действиях на стороне Украины.
— Есть устойчивое ощущение, что президент Франции в принципе не отдаёт отчёта ни в том, что говорят его подчинённые, ни в том, что произносит сам, — отметила представитель министерства иностранных дел.
Также Захарова напомнила, что в апреле 1945 года французские "эсэсовцы" защищали Берлин, где в бункере скрывался Адольф Гитлер, и поинтересовалась, не хочет ли Макрон организовать новую французскую дивизию для защиты бункера президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, ранее на слова Макрона об отправке войск НАТО на Украину отреагировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Российский политик заявил, что французский лидер страдает "недержанием речи". Медведев рекомендовал главе Елисейского дворца больше заботиться о себе и "сменить рацион". Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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