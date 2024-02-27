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Медведев предположил, что у Макрона случилось «недержание речи», когда он говорил о возможном вводе войск НАТО на Украину

Медведев ответил на слова Макрона об отправке западных войск на Украину

1:07
Политика » Власть

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину. Свою реакцию бывший российский лидер опубликовал в личном телеграм-канале.

Медведев ответил на слова Макрона об отправке западных войск на Украину
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Как заявил Медведев, Макрону "ударила в голову моча", а потом у французского лидера случилось "недержание речи".

— Вкупе с недавним желанием поделиться ядерным арсеналом Франции со всеми желающими европейцами, похоже, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой, — отметил российский политик.

Дмитрий Медведев рекомендовал Макрону поберечь себя и сменить рацион, потому что "словесный энурез" опасен в его возрасте, а окружающим "не нравится запах".

Напомним, ранее Дмитрий Медведев раскритиковал итальянского премьера Джорджи Мелони. Она, в частности, заявила, что ХАМАС не напал бы на Израиль, если бы РФ не начала спецоперацию на Украине. В ответ Медведев предположил, что у Мелони "особенные проблемы с головой". Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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