"Большие проблемы с головой": Медведев объяснил слова премьера Италии о ХАМАС и СВО

Медведев заявил о проблемах с головой у премьер-министра Италии Мелони

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика

Премьер-министр Италии Джорджи Мелони во время посещения Киева указала на связь событий на Ближнем Востоке и специальной военной операции РФ на Украине. По её представлению, атака ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года не произошла бы, если бы до этого не стартовала спецоперация, передаёт ТАСС.

Фото: government.ru by Dmitry Astakhov is licensed under Attribution 4.0

В соцсети Х* зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал эти умозаключения.

"Это какие-то особенные проблемы с головой. Ну или, может, проявились скрытые гены фашистского прошлого", — написал он.

В январе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад лишь наблюдает за геноцидом и варварством, которые в отношении палестинцев совершает "фюрер современности" — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.