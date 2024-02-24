"Большие проблемы с головой": Медведев объяснил слова премьера Италии о ХАМАС и СВО

Премьер-министр Италии Джорджи Мелони во время посещения Киева указала на связь событий на Ближнем Востоке и специальной военной операции РФ на Украине. По её представлению, атака ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года не произошла бы, если бы до этого не стартовала спецоперация, передаёт ТАСС.
В соцсети Х* зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал эти умозаключения.
"Это какие-то особенные проблемы с головой. Ну или, может, проявились скрытые гены фашистского прошлого", — написал он.
В январе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад лишь наблюдает за геноцидом и варварством, которые в отношении палестинцев совершает "фюрер современности" — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.
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