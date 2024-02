Небензя ответил американскому постпреду на претензии по Навальному

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ответил американским коллегам на претензии по поводу смерти Алексея Навального*. Он указал на то, что причины смерти оппозиционера выясняются, но, по предварительным данным, он скончался по естественным причинам, передаёт ТАСС.

Фото: flickr.com/ by Mitya Aleshkovskiy is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic