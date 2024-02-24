Небензя ответил американскому постпреду на претензии по Навальному

Небензя указал постпреду США на гибель американца Лира после заявлений о Навальном

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ответил американским коллегам на претензии по поводу смерти Алексея Навального*. Он указал на то, что причины смерти оппозиционера выясняются, но, по предварительным данным, он скончался по естественным причинам, передаёт ТАСС.

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Дипломат обвинил свою американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд в бездействии, которое, по его словам, привело к гибели американского журналиста Гонсало Лира в украинской тюрьме.

"А можете ли вы ответить, за что киевский режим замучил до смерти американского журналиста Гонсало Лира, для спасения которого ни вы, ни ваши руководители не сделали ничего", — отметил Небензя.

Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес — американский и чилийский видеоблогер, писатель и режиссер. Он выступал с критикой администрации Байдена и Зеленского, также он поддерживал Российскую Федерацию. Примерно год назад он был задержан на Украине, но потом он был отпущен под домашний арест. Летом он попытался на мотоцикле уехать в Венгрию, но его задержали и отправили в харьковское СИЗО. Журналист выходил на связь и рассказывал о пытках и побоях. Осенью он передал записку о том, что заболел двусторонней пневмонией. Он умер 4 января в больнице, так как ему понадобилась помощь медиков, но оказана она была несвоевременно.

* — включён в список террористов и экстремистов.