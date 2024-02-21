Орбан отметил, что конфликт на Украине не закончится, а нагрузка на Европу будет возрастать

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никто в Европе не верит в победу Украины.
Он отметил, что изменения в политической обстановке, которые могут произойти вследствие выборов в Европарламенте и президентских выборов в США, могут способствовать достижению мира в российско-украинском конфликте.
Говоря о прогнозах международной ситуации, Орбан отметил, что конфликт на Украине продолжится, а финансовая поддержка Украины со стороны США может уменьшиться из-за споров по поводу президентских выборов в Америке.
"Поддержка украинцев обходится в огромную политическую цену. Фермеры восстают по всей Европе, и никто не верит в победу Украины", — заявил глава венгерского правительства.
Госдума денонсировала соглашение между правительствами Советского Союза и Великобритании о рыболовстве, сообщается на сайте ДумаТВ.