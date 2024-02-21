Орбан отметил, что конфликт на Украине не закончится, а нагрузка на Европу будет возрастать

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: В Европе никто не верит в победу Украины

0:43 Your browser does not support the audio element. Политика

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никто в Европе не верит в победу Украины.

Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он отметил, что изменения в политической обстановке, которые могут произойти вследствие выборов в Европарламенте и президентских выборов в США, могут способствовать достижению мира в российско-украинском конфликте.

Говоря о прогнозах международной ситуации, Орбан отметил, что конфликт на Украине продолжится, а финансовая поддержка Украины со стороны США может уменьшиться из-за споров по поводу президентских выборов в Америке.

"Поддержка украинцев обходится в огромную политическую цену. Фермеры восстают по всей Европе, и никто не верит в победу Украины", — заявил глава венгерского правительства.