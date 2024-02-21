Энтони Блинкен заявил президенту Бразилии, что США не видят условий для переговоров по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Сильвой заявил, что Белый дом не видит условий для мирных переговоров по Украине, сообщает Reuters.
Встреча политиков происходила в столице Бразилии. По данным агентства, Блинкен поблагодарил Лулу да Сильву за участие в разработке "формулы мира по Украине". При этом, подчеркнул госсекретарь, администрация США не видит "условий для дипломатии".
Из Бразилиа Блинкен отправился в Рио-де-Жанейро на заседание глав МИД "Большой двадцатки", в котором также принимает участие глава МИД РФ Сергей Лавров.
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