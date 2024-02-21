Энтони Блинкен заявил президенту Бразилии, что США не видят условий для переговоров по Украине

Reuters: Госсекретарь США Блинкен не видит условий для переговоров по Украине

0:47 Your browser does not support the audio element. Политика

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Сильвой заявил, что Белый дом не видит условий для мирных переговоров по Украине, сообщает Reuters.

Встреча политиков происходила в столице Бразилии. По данным агентства, Блинкен поблагодарил Лулу да Сильву за участие в разработке "формулы мира по Украине". При этом, подчеркнул госсекретарь, администрация США не видит "условий для дипломатии".

Из Бразилиа Блинкен отправился в Рио-де-Жанейро на заседание глав МИД "Большой двадцатки", в котором также принимает участие глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее в Висбадене студенты встретили аплодисментами фразу об уничтожении евреев во время Холокоста.