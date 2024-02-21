Американские конгрессмены предрекли правительству США шатдаун

Axios: в конгрессе США республиканцы готовятся к шатдауну правительства в марте 2024 года

1:22 Your browser does not support the audio element. Политика

Республиканцами в Палате представителей США был сделан прогноз о приостановке федерального правительства, так как решение о продолжении его финансирования нет, передаёт Axios.

Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus is licensed under Public domain

"За закрытыми дверями республиканцы перешли от оптимистически настороженной позиции к ожиданию шатдауна правительства", — пишет автор публикации.

К наступлению весны конгрессмены должны согласовать бюджет или действия по сокращению расходов. Ведомства прекратят работу, если к восьмому марта бюджет не примут.

"Мы думаем, что уложимся в сроки", — говорил неделю назад спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Но, как утверждают эксперты, даже если договоренности о временной пролонгации финансирования работы правительства Соединённых Штатов будут достигнуты после 8 марта, к 30 апреля конгрессменам необходимо согласовать бюджет на 2024 год. Если этого не произойдёт, то федеральные расходы на работу всех федеральных ведомств и программ сократят на 1%.

Сообщается, что членами палаты представителей был предложен другой вариант законопроекта о помощи Незалежной, Израилю и Тайваню.

Конгресс не может согласовать бюджет на 2024 финансовый год почти полгода. Конгрессменам уже трижды пришлось принимать законопроекты о временном финансировании государственных учреждений