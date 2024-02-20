Александр Перенджиев считает, что Белоруссия представляет собой источник напряжения для стран НАТО, и они могут инициировать военный конфликт в республике

Доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, Александр Перенджиев, заявил, что страны НАТО воспринимают Белоруссию как кость в горле и могут спровоцировать военный конфликт в республике из-за наличия российских ядерных сил на ее территории.
В беседе с NEWS. ru Перенджиев подчеркнул, что для стран НАТО Белоруссия является союзником России, и "ликвидация" ее откроет возможность для атаки на Калининградскую область. Кроме того, переброска войск к Киеву из стороны Белоруссии может ослабить позицию ВСУ, что вызывает тревогу на Западе.
"Нельзя исключать вероятность того, что на территории Белоруссии начнется военный конфликт. Помимо внешней агрессии, осуществляются попытки совершения государственного переворота внутри страны, используя пятую колонну", — заключил он.
Ранее Александр Лукашенко не исключил возможность Третьей мировой войны. Глава Белоруссии призвал военных быть готовым к возможным боевым действиям.
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