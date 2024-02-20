Лукашенко: в Польше готовят провокацию, чтобы обвинить РФ и Белоруссию

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что разведки Польши и США готовят провокацию против поляков, ответственность за которую возложат на Москву и Минск, пишет газета "Известия".
Он пояснил, что белорусским спецслужбам удалось раздобыть сценарии, где указаны все акции экстремистов, к которым будут привлечены боевики, находящиеся на территориях Польши, Украины и Литвы. Политик также отметил, что польские спецслужбы осуществляют попытки вербовки белорусских чиновников.
"Они будут искать и создавать новых лояльных Западу и более эффективных деятелей здесь", — полагает он.
Лукашенко предупредил, что для вербовки будут задействовать весь арсенал методов: шантаж, подкуп, угрозы.
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