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Лукашенко: в Польше готовят провокацию, чтобы обвинить РФ и Белоруссию

Глава Белоруссии Лукашенко: Запад готовит провокацию против поляков, в которой обвинят Россию и Беларусь

0:44
Политика

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что разведки Польши и США готовят провокацию против поляков, ответственность за которую возложат на Москву и Минск, пишет газета "Известия".

Глава Белоруссии Лукашенко: Запад готовит провокацию против поляков, в которой обвинят Россию и Беларусь
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Attribution 3.0

Он пояснил, что белорусским спецслужбам удалось раздобыть сценарии, где указаны все акции экстремистов, к которым будут привлечены боевики, находящиеся на территориях Польши, Украины и Литвы. Политик также отметил, что польские спецслужбы осуществляют попытки вербовки белорусских чиновников.

"Они будут искать и создавать новых лояльных Западу и более эффективных деятелей здесь", — полагает он.

Лукашенко предупредил, что для вербовки будут задействовать весь арсенал методов: шантаж, подкуп, угрозы.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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