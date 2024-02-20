Лукашенко: в Польше готовят провокацию, чтобы обвинить РФ и Белоруссию

Глава Белоруссии Лукашенко: Запад готовит провокацию против поляков, в которой обвинят Россию и Беларусь

0:44 Your browser does not support the audio element. Политика

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что разведки Польши и США готовят провокацию против поляков, ответственность за которую возложат на Москву и Минск, пишет газета "Известия".

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Attribution 3.0

Он пояснил, что белорусским спецслужбам удалось раздобыть сценарии, где указаны все акции экстремистов, к которым будут привлечены боевики, находящиеся на территориях Польши, Украины и Литвы. Политик также отметил, что польские спецслужбы осуществляют попытки вербовки белорусских чиновников.

"Они будут искать и создавать новых лояльных Западу и более эффективных деятелей здесь", — полагает он.

Лукашенко предупредил, что для вербовки будут задействовать весь арсенал методов: шантаж, подкуп, угрозы.