"Не хотят": Владимир Путин прокомментировал поставки газа в ФРГ

Президент РФ Путин: Для запуска сохранившейся нитки "Северного потока" нужна неделя, но Германия не хочет

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность поставок российского газа в ФРГ, напомнил, что одна нитка "Северного потока-2" сохранилась, невзирая на теракт, передаёт РИА Новости.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Он отметил, что начало поставок газа зависит только от решения Берлина. Политик заявил, что возможно запустить спасённый участок газопровода "Северный поток" всего за одну неделю.

"Вентиль открутите, скажите: "Мы хотим получать". Завтра начнут получать. Неделя нужна. Но не хотят", — высказался российский лидер.

Он добавил, что из-за такого решения в Германии массовый отток производства в страны, в которых ресурсы дешевле.

26 сентября 2022 года на "СП-1" и "СП-2" прогремели взрывы, приведшие к масштабным утечкам газа. В этих диверсиях глава РФ обвинил спецслужбы Соединённых Штатов.