"Не хотят": Владимир Путин прокомментировал поставки газа в ФРГ

Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность поставок российского газа в ФРГ, напомнил, что одна нитка "Северного потока-2" сохранилась, невзирая на теракт, передаёт РИА Новости.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0