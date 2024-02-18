Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность поставок российского газа в ФРГ, напомнил, что одна нитка "Северного потока-2" сохранилась, невзирая на теракт, передаёт РИА Новости.
Он отметил, что начало поставок газа зависит только от решения Берлина. Политик заявил, что возможно запустить спасённый участок газопровода "Северный поток" всего за одну неделю.
"Вентиль открутите, скажите: "Мы хотим получать". Завтра начнут получать. Неделя нужна. Но не хотят", — высказался российский лидер.
Он добавил, что из-за такого решения в Германии массовый отток производства в страны, в которых ресурсы дешевле.
26 сентября 2022 года на "СП-1" и "СП-2" прогремели взрывы, приведшие к масштабным утечкам газа. В этих диверсиях глава РФ обвинил спецслужбы Соединённых Штатов.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.