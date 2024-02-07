Польша, Словакия, Венгрия и Румыния готовы "откусить от Украины" по кусочку

"Политика": Европа уже готова к разделу Украины после поражения ВСУ

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Сербское издание "Политика" опубликовало статью о том, что страны бывшего Варшавского договора нашли повод объединиться. В этот раз речь идет о разделе бывшей советской республики.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

"Польша, Словакия, Венгрия, Румыния готовы откусить от страны Зеленского по кусочку", — пишет автор публикации.

В Сети уже выложена даже карта Восточной Европы, на которой от Незалежной не осталось и следа. Журналист считает, что ключевой целью раздела Незалежной является приближение как можно ближе НАТО к границам Российской Федерации.

Напомним, что недавно глава венгерской националистической партии Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье в случае поражения ВСУ может стать частью Венгрии.

Также известно, что Львовская область уже плотно интегрирована в польское административное поле без всяких специальных проектов, сюда польский премьер и министры приезжали в последние годы чаще, чем в некоторые регионы собственной страны. В целом, Львовскую Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Волынскую области Польша считает своими.