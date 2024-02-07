Сербское издание "Политика" опубликовало статью о том, что страны бывшего Варшавского договора нашли повод объединиться. В этот раз речь идет о разделе бывшей советской республики.
"Польша, Словакия, Венгрия, Румыния готовы откусить от страны Зеленского по кусочку", — пишет автор публикации.
В Сети уже выложена даже карта Восточной Европы, на которой от Незалежной не осталось и следа. Журналист считает, что ключевой целью раздела Незалежной является приближение как можно ближе НАТО к границам Российской Федерации.
Напомним, что недавно глава венгерской националистической партии Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье в случае поражения ВСУ может стать частью Венгрии.
Также известно, что Львовская область уже плотно интегрирована в польское административное поле без всяких специальных проектов, сюда польский премьер и министры приезжали в последние годы чаще, чем в некоторые регионы собственной страны. В целом, Львовскую Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Волынскую области Польша считает своими.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.