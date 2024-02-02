Пропавшую девять лет назад российскую школьницу обнаружили среди террористов

Пропавшая девять лет назад девушка из Ленобласти стала боевиком ИГИЛ*

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Марию Ершову из города Кириши, которая бесследно исчезла почти десятилетие назад, нашли в лагере террористов ИГИЛ*. По информации Telegram-канала "Mash на Мойке", жительница Ленобласти в 2015 году тайно выехала за пределы РФ и вступила в террористическую организацию.

Фото: web.archive.org by Michal Huniewicz is licensed under Attribution 3.0 Unported

В настоящее время она пребывает в лагере исламистов в провинции Аль-Холь. Мария приняла радикальный ислам и стала рядовым боевиком. Изначально она просто помогала террористам в быту. Приобретала продукты, убиралась и готовила, но затем обучилась и боевым навыкам. Новоиспеченная террористка отлично владеет различными видами оружия. В России девушке может грозить до двадцати лет тюремного заключения.

* — террористическая организация, запрещенная в России.