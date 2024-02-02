Пропавшую девять лет назад российскую школьницу обнаружили среди террористов

Марию Ершову из города Кириши, которая бесследно исчезла почти десятилетие назад, нашли в лагере террористов ИГИЛ*. По информации Telegram-канала "Mash на Мойке", жительница Ленобласти в 2015 году тайно выехала за пределы РФ и вступила в террористическую организацию.
В настоящее время она пребывает в лагере исламистов в провинции Аль-Холь. Мария приняла радикальный ислам и стала рядовым боевиком. Изначально она просто помогала террористам в быту. Приобретала продукты, убиралась и готовила, но затем обучилась и боевым навыкам. Новоиспеченная террористка отлично владеет различными видами оружия. В России девушке может грозить до двадцати лет тюремного заключения.
* — террористическая организация, запрещенная в России.
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