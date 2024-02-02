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Эксперты: разработана "частичная" модель вступления Украины в НАТО

Эксперты в международных отношениях Полякова и Голдгейер рассказали о схеме "частичного" вступления Украины в НАТО

1:00
Политика

Украина стремится присоединиться к НАТО, но это не означает, что риск военного конфликта с Российской Федерацией увеличится, считают эксперты в сфере международных отношений Алина Полякова и Джеймс Голдгейер.

Эксперты в международных отношениях Полякова и Голдгейер рассказали о схеме "частичного" вступления Украины в НАТО
Фото: president.gov.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В интервью для Foreign Affairs они отметили, что членство в НАТО невозможно для Украины, пока в стране идут военные действия. Когда условия позволят Киеву присоединиться к альянсу, НАТО должно будет разработать план действий относительно применения статьи 5 устава. Она должна подразумевать защиту только территории, находящейся под украинским контролем после окончания военного конфликта. Эксперты полагают, что Незалежная станет частью военного блока только после выполнения заявленных требований, включая проведение реформ в оборонно-промышленном комплексе.

Аналитики считают, что ст.5 не заставляет альянс автоматом привлекать свои войска. Она дает НАТО возможность решить, какие действия будут необходимы для защиты Украины.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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