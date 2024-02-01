Сломали: Орбан заявил, что Венгрия получила гарантии ЕС, что её средства не отправят Украине

Глава Венгрии Орбан: Будапешт получил гарантии ЕС, что его средства не отправят Киеву

1:17 Your browser does not support the audio element. Политика

На саммите в ЕС была согласована помощь киевскому режиму в объеме 50 миллиардов евро на четыре года. При этом была озвучена поправка о ежегодном пересмотре сделки в случае необходимости. Но если будет пересмотр, то у Будапешта не будет права вето, которым он пользовался прежде.

Фото: flickr.com by European People's Party

В свою очередь, Венгрия получила гарантии, что ее замороженные средства из фондов Евросоюза не отправят Незалежной, и дала согласие на предложение Брюсселя о выработке механизма проверки разумного использования выделенных Киеву средств, передаёт РИА Новости.

Глава Венгрии Виктор Орбан заявил, что у него было два опасения, что причитающиеся Будапешту деньги из фондов Европейского Союза будут направлены Украине и что Брюссель выделит украинским властям деньги "на слишком длительный срок без проверки".

Изначально Орбан отказался поддерживать решение о выделении Киеву огромного транша. Он говорил о бессмысленности четырёхлетней программы помощи в условиях, когда непонятно, что будет с киевским режимом через три месяца.

Глава РФ Владимир Путин ранее заявлял, что поставки ВСУ новых вооружений будут разжигать конфликт. А Запад становится соучастником преступлений Киева.