Фицо: в Киеве нет войны, а Ужгород выбран для визита из-за близости к границам Словакии

Фицо не скрывает, что не желает ехать в безопасный Киев, а поедет в Ужгород

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал пояснения, почему планируемая встреча с киевским коллегой Денисом Шмыгалем будет проходить в Ужгороде, передаёт ТАСС. Политик развеял миф о том, что Киев находится в зоне боев, отметив, что в столице Незалежной всё спокойно.

Фото: flickr.com by EU2016 SK is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Скажите мне, для чего ехать в Киев, если можно встретиться с председателем правительства Украины в Ужгороде? Разницы нет. Вы считаете, что в Киеве война? Езжайте туда и вы увидите, что там идет нормальная жизнь", — пояснил Фицо.

Он добавил, что скажет коллеге о намерении блокировать членство Незалежной в НАТО, так как это означает начало третьей мировой войны.

Роберт Фицо — словацкий политик, государственный деятель, премьер-министр Словакии. Фицо уже занимал пост премьера в 2006–2010 годах и в 2012–2018 годах. В мае 2022 года политик не стал присутствовать на выступлении Зеленского перед депутатами парламента посредством телемоста. Фицо обвинил главу киевского режима в том, что он "ежедневно обманывает". Премьер Словакии выступает за прекращение боевых действий на Украине. Но он уверен, что этот вопрос должен решаться между США и Россией, так как "украинцы здесь не играют никакой роли".