Фицо: в Киеве нет войны, а Ужгород выбран для визита из-за близости к границам Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал пояснения, почему планируемая встреча с киевским коллегой Денисом Шмыгалем будет проходить в Ужгороде, передаёт ТАСС. Политик развеял миф о том, что Киев находится в зоне боев, отметив, что в столице Незалежной всё спокойно.

Фото: flickr.com by EU2016 SK is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication