В Израиле заявили, что альтернативы конфликту с ХАМАС нет

Израиль выражает соболезнования жертвам среди гражданских во время конфликта с группировкой ХАМАС. Тем не менее, по словам президента Израиля Ицхак Герцог, альтернативы нет. С соответствующей речью Герцог выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляцию вёл The Times of Israel.
"Нам больно, что наши соседи так сильно страдают, но как иначе мы можем защитить себя, если наш враг решил окопаться в инфраструктуре террора невероятного размера и масштаба? Это очень сложная битва", — доложил президент Израиля.
Также он подчеркнул, что государство борется с терроризмом и защищает порядок, установленный после Второй мировой войны. Герцог заметил, что если бы Израиль не боролся с террористической опасностью, то следующей жертвой стала бы Европа.
Ранее сообщалось о том, что министр обороны Израиля заявил о недопустимости контроля Газы ХАМАСом. Израильские официальные лица хотят, чтобы "палестинские учреждения" управляли гражданскими делами в Газе после войны. Галлант изложил планы Израиля на следующий этап наступления на осажденный сектор Газа и будущий сценарий для анклава, когда прекратятся боевые действия под условным названием "На следующий день".
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.