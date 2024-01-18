В Израиле заявили, что альтернативы конфликту с ХАМАС нет

Президент Израиля Герцог заявил об отсутствии альтернативы конфликту с ХАМАС

1:17 Your browser does not support the audio element. Политика

Израиль выражает соболезнования жертвам среди гражданских во время конфликта с группировкой ХАМАС. Тем не менее, по словам президента Израиля Ицхак Герцог, альтернативы нет. С соответствующей речью Герцог выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляцию вёл The Times of Israel.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

"Нам больно, что наши соседи так сильно страдают, но как иначе мы можем защитить себя, если наш враг решил окопаться в инфраструктуре террора невероятного размера и масштаба? Это очень сложная битва", — доложил президент Израиля.

Также он подчеркнул, что государство борется с терроризмом и защищает порядок, установленный после Второй мировой войны. Герцог заметил, что если бы Израиль не боролся с террористической опасностью, то следующей жертвой стала бы Европа.

Ранее сообщалось о том, что министр обороны Израиля заявил о недопустимости контроля Газы ХАМАСом. Израильские официальные лица хотят, чтобы "палестинские учреждения" управляли гражданскими делами в Газе после войны. Галлант изложил планы Израиля на следующий этап наступления на осажденный сектор Газа и будущий сценарий для анклава, когда прекратятся боевые действия под условным названием "На следующий день".