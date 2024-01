В Израиле заявили, что альтернативы конфликту с ХАМАС нет

Израиль выражает соболезнования жертвам среди гражданских во время конфликта с группировкой ХАМАС. Тем не менее, по словам президента Израиля Ицхак Герцог, альтернативы нет. С соответствующей речью Герцог выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляцию вёл The Times of Israel.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.