Министр обороны Израиля: "ХАМАС больше не будет контролировать Газу"

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Глава МО Израиля Йоав Галлант заявил на днях, что израильские официальные лица хотят, чтобы "палестинские учреждения" управляли гражданскими делами в Газе после войны. Галлант изложил планы Израиля на следующий этап наступления на осажденный сектор Газа и будущий сценарий для анклава, когда прекратятся боевые действия под условным названием "На следующий день".

Фото: ru.freepik.com

"В северной части сектора Газа мы перейдем к новому этапу в соответствии с военными достижениями на местах", — говорится в заявлении офиса главы МО.

Йоав Галлант сообщил, что операции на севере Газы будут включать рейды, разрушение туннелей, воздушные и наземные удары, а также операции спецназа. На юге осажденного анклава, где сейчас проживает большая часть 2,3-миллионного населения сектора, многие в палатках и других временных убежищах, операция будет продолжена с целью устранения лидеров ХАМАСА и спасения израильских заложников.

"Это будет продолжаться столько, сколько будет сочтено необходимым", — говорится в заявлении.

Израиль начал свое наступление в Газе после нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого, по израильским оценкам, погибло около 1140 человек в населенных пунктах вблизи Газы и около 240 были взяты в качестве заложников. По данным палестинских органов здравоохранения, в результате боевых действий Израиля против сектора Газа погибло более 22 400 человек, большая часть населения была вынуждена покинуть свои дома, а основная часть Газы лежит в руинах.

Галлант сказал, что после войны

"ХАМАС больше не будет контролировать Газу, а Израиль сохранит за собой оперативную свободу действий".

Он особо подчеркнул, что израильского гражданского присутствия в секторе не будет, а ответственность за анклав будут нести палестинские органы.

"Жители Газы — палестинцы, поэтому ответственность должны нести палестинские органы, при условии, что не будет никаких враждебных действий или угроз в адрес государства Израиль", — говорится в заявлении офиса Галланта.

К слову, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш разделяет подобный настрой, что недавно было озвучено его пресс-службой. С той разницей, что генсекретарь выступает за передачу управления в Газе Палестинской национальной администрации под руководством Махмуда Аббаса и создание независимого арабского государства.

Сам Гутерриш в ряде интервью мировым СМИ, в том числе телеканалу CNN заявлял, что

"Палестинская национальная администрация (ПНА) должна взять на себя управление Газой, а Израиль — начать переговоры о двухгосударственном решении".

В свою очередь, премьер Нетаньяху категорически отвергает возможность допуска ПНА к управлению в Газе. Он считает, что палестинские органы, движение ФАТХ (конкурент ХАМАС) и лично глава ПНА Махмуд Аббас, которые контролируют Западный берег, настроены крайне враждебно к Израилю и транслируют этот негатив и экстремистский настрой населению анклава.

Корреспондент "Аль-Джазиры" Сара Хайрат, находящаяся в Тель-Авиве, сообщила, что глава МО

"ясно дал понять, что израильские официальные лица хотят, чтобы "палестинское образование" отвечало за управление гражданскими делами в секторе Газа, но на "очень специфических условиях". Эти условия заключаются в том, что они (административные органы Газы) не будут действовать враждебно по отношению к Израилю … каким-либо образом, в какой-либо форме", — отметила Сара Хайрат.

Израиль неоднократно заявлял, что ХАМАСУ "нет места" в послевоенных гражданских структурах Газы. Несколько израильских официальных лиц, включая крайне правого министра финансов Бецалеля Смотрича, также заявили, что

"Израиль будет постоянно контролировать сектор Газа и, возможно, переселит туда израильтян".

Как известно, израильское руководство ликвидировало еврейские поселения в Газе ещё в 2005 году. Нетаньяху находится в конфликте с министром Смотричем по этому вопросу. Премьера поддерживают США. Ультраправый министр также выступает за массовое переселение палестинцев из сектора Газа. По его мнению, если арабское население в секторе будет зафиксировано в пределах 100 тыс. человек, то это, мол, позволит наиболее эффективно контролировать анклав. Министр раскритиковал план Галланта "На следующий день", назвав его "День накануне 7 октября".

Галлант, тем не менее, заявил, что у Израиля будет "полная свобода военных операций в Газе",- передает издание "Аль-Джазира".

"Это то, что мы наблюдаем на оккупированном Западном берегу", — отметила Сара Хайрат.

В рамках так называемой послевоенной реструктуризации Израиля у властей есть намерения создать "многонациональную оперативную группу", в состав которой войдут некоторые западные и арабские страны", — сказал Галлант журналистам израильских и зарубежных СМИ.

Эта структура, как сообщает Хайрат, будет заниматься управлением пограничным с Газой районом. Израиль хочет возглавить силы и хочет, чтобы они отвечали за реструктуризацию и перепланировку сектора Газа, сказала она.

"Египет, Израиль и США работают вместе, чтобы гарантировать жесткий контроль за этой границей", - добавила Хайрат.

Галлант сказал, что это один из многих потенциальных планов, которые официальные лица Израиля будут обсуждать на предстоящих встречах с региональными и международными представителями.

К слову, руководство ПНА на Западном берегу р. Иордан категорически отвергло представленные министром обороны соображения по управлению Газой "после войны". Там считают, что предложенный план — это лишь усиление режима оккупации и попытка Израиля полностью подчинить армии и силам безопасности крохотный палестинский анклав. ПНА также в штыки восприняла идею о т. н. "международном контроле" на границах сектора с участием США и Египта. Израиль намерен строго инспектировать и досматривать внешнюю помощь для Газы, чтобы не допустить провоза оружия и взрывчатых веществ.

Не менее важной, по мнению многих региональных лидеров, в частности, Турции, представляется проблема восстановления сектора Газы, который в значительной степени разрушен и мало пригоден для нормальной жизни.

Арабские источники информации отмечают, что, несмотря на агрессивную риторику Израиля и усиление военных операций,

"ХАМАС набирает популярность на оккупированных палестинских территориях".

Эта сила управляет Газой и пользуется поддержкой нескольких других палестинских группировок. В самом ХАМАС неоднократно заявляли, что движение останется непоколебимым, и боевики не покинут территорию Газы. Как подчеркивается, "бойцы ХАМАС продолжают сражаться с израильскими наземными войсками в центральной части Газы и некоторых районах южной части сектора. Военные операции на юге продолжаются, несмотря на то, что ранее израильская армия объявила этот район "безопасным" после того, как подразделения ЦАХАЛ вынудили тысячи палестинских семей покинуть свои дома на севере, востоке и в центральной части Газы. Многие из перемещенных лиц в настоящее время находятся в районе погранперехода Рафах (на границе с Египтом) на юге Газы.

Министерство здравоохранения Газы предупредило, что там распространяются многие болезни из-за нехватки медикаментов, медицинского инвентаря чистой воды и столь необходимого для поддержания жизнедеятельности и энергоснабжения топлива.

Организация Объединенных Наций сообщает, что в настоящее время перемещенными лицами стали почти 1,9 миллиона человек — более 80 процентов довоенного населения сектора Газа.