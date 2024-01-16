Сенатор Андрей Климов прокомментировал идею стран Запада создать нейтральный флот в Черном море. Эта идея противоречит договору о Босфоре, согласно которому в Черное море могут проходить только боевые корабли черноморских стран в случае конфликта в акватории, пишет РИА Новости.
Турция строго выполняет соглашение о Босфоре и не допускает в Черное море боевые корабли стран, которые не имеют черноморского побережья.
Предложением к нейтральным государствам создать военно-морскую группу в Черном море для сопровождения судов с зерном и удобрениями включено в доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Климов подчеркнул, что Всемирный экономический форму в Давосе не имеет права решать такие вопросы, поскольку не является межгосударственным объединением.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет также заявил, что идея создать нейтральный флот в Черном море является отражением желания Запада создать свою военно-морскую базу в акватории. Парламентарий назвал эту идею провокацией для нагнетания военного конфликта в Черноморском регионе.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.