В России оценили идею стран Запада создать нейтральный флот в Черном море

Сенатор Климов назвал провокацией призыв создать нейтральный флот в Черном море

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Сенатор Андрей Климов прокомментировал идею стран Запада создать нейтральный флот в Черном море. Эта идея противоречит договору о Босфоре, согласно которому в Черное море могут проходить только боевые корабли черноморских стран в случае конфликта в акватории, пишет РИА Новости.

Фото: Личный архив Александра Шторма

Турция строго выполняет соглашение о Босфоре и не допускает в Черное море боевые корабли стран, которые не имеют черноморского побережья.

Предложением к нейтральным государствам создать военно-морскую группу в Черном море для сопровождения судов с зерном и удобрениями включено в доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Климов подчеркнул, что Всемирный экономический форму в Давосе не имеет права решать такие вопросы, поскольку не является межгосударственным объединением.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет также заявил, что идея создать нейтральный флот в Черном море является отражением желания Запада создать свою военно-морскую базу в акватории. Парламентарий назвал эту идею провокацией для нагнетания военного конфликта в Черноморском регионе.