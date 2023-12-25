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Медведев: Россия ответит на размещение баз НАТО на Украине

2:25
Политика

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своём Telegram-канае о том, что Украина начала эксплуатировать тему создания антироссийского консенсуса. Речь идёт о Декларации ЕС по гарантиям безопасности для страны.

Медведев: Россия ответит на размещение баз НАТО на Украине
Фото: flickr.com/ The U.S. Army

"Очевидно, в самой этой декларации вообще нет никакой добавленной ценности. Декларация — всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота. Но из неё вытекает возможность заключения соглашений с отдельными странами, в которых уже будут перечислены условия обеспечения безопасности. Это посерьёзнее. Двусторонних соглашений для производства вооружений, подготовки военнослужащих, финансирования отдельных военных программ и теоретически много чего другого важного для неонацистов в Киеве. Вплоть до того, что какая-нибудь безумная страна (типа выродившейся за столетия Британии, ведомой белобрысыми фриками типа Джонсона) решит создать военную базу на Украине и, по сути, принять на себя защиту её пределов" — пишет Медведев.

Он отмечает, что в настоящее время в НАТО существует риторика о непринятии Украины в альянс при сохранении интенсивности боевых действий. В этом случае, указывает зампред Совбеза, возникает вопрос о ст. 5 Вашингтонского договора.

"Иными словами, когда Россия нанесёт удар по такой базе (а это неизбежно случится, поскольку военнослужащие базы специально прибыли воевать против нас), будут ли готовы страны Альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО? Удар по любой военной базе — несомненно, основание для применения ст. 6 этого договора ("вооружённое нападение… на вооружённые силы, суда или летательные аппараты какой-либо из договаривающихся сторон")" — пишет он.

Варианты развития событий могут быть двоякими, пишет Медведев, может быть как совместный ответ, так и возможность оставить владельца базы на Украине в одиночестве: речь идёт о возникновении вооружённого конфликта или разрешении мирным путём.

Ранее бывший помощник главы Минобороны США по вопросам международной безопасности сообщил о том, что успехи армии России на Украине привели к расколу внутри блока НАТО.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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