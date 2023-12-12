Отношения между Россией и США не улучшатся даже после того, как президентский пост займёт Дональд Трамп. Соответствующее заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Он упомянул, что, когда Трамп работал на посту президента США «линия на российском направлении была весьма жесткой». Рябков отметил, что во время правления Трампа в отношении России было введено больше санкций, чем во время правления Обамы. Также он напомнил о постах в социальных сетях «про американские ракеты, которые вот-вот полетят».
Рябков отметил, что не видит причин для положительных прогнозов. Его слова приводит «Международная жизнь».
Кроме того, в МИД РФ призвали дождаться президентских выборов в связи с тем, что на данный момент неизвестно о характере избирательной компании.
Ранее сообщалось, что эксперт Рогов заявил: у администрации Трампа будет жёсткое отношение к России. Вашингтон всё чаще открыто заявляет о вероятности ядерного конфликта.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.