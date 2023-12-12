В России не ждут улучшения отношений с США в случае победы Трампа

1:11 Your browser does not support the audio element. Политика

Отношения между Россией и США не улучшатся даже после того, как президентский пост займёт Дональд Трамп. Соответствующее заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Фото: REX/Shutterstock

Он упомянул, что, когда Трамп работал на посту президента США «линия на российском направлении была весьма жесткой». Рябков отметил, что во время правления Трампа в отношении России было введено больше санкций, чем во время правления Обамы. Также он напомнил о постах в социальных сетях «про американские ракеты, которые вот-вот полетят».

Рябков отметил, что не видит причин для положительных прогнозов. Его слова приводит «Международная жизнь».

Кроме того, в МИД РФ призвали дождаться президентских выборов в связи с тем, что на данный момент неизвестно о характере избирательной компании.

Ранее сообщалось, что эксперт Рогов заявил: у администрации Трампа будет жёсткое отношение к России. Вашингтон всё чаще открыто заявляет о вероятности ядерного конфликта.



