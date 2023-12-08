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Антон Бакетов

Эксперт: у администрации Трампа будет жёсткое отношение к России

Мир

Вашингтон всё чаще открыто заявляет о вероятности ядерного конфликта. При каких условиях это станет реальным, как повлияет на ситуацию возможный приход к власти Дональда Трампа, а также кого Штаты считают более опасным соперником: Россию или Китай, — Pravda.Ru рассказал руководитель Института США и Канады Российской академии наук Сергей Рогов.

Эксперт: у администрации Трампа будет жёсткое отношение к России
Фото: drugoigorod.ru

— Сергей Михайлович, в следующем году в США пройдут выборы президента. Сейчас многие ставят на Трампа, но даже если Трамп не придёт к власти, изменится ли политика этой страны? Смогут ли Штаты пересмотреть свой подход к мировым проблемам и наконец-то начать слышать мнения других государств?

— Я не жду радикальных изменений американской стратегии. Не только в отношении России, но и в целом на международной арене. Тактически, конечно, будут различия между Дональдом Трампом, с его экзотическими манерами, и Джозефом Байденом, который выглядит всё более и более дряхлым.

По некоторым вопросам, скажем, оказание военной и финансовой помощи националистическому режиму на Украине, Трамп в случае победы на выборах может пойти на определённые изменения, сократив эту поддержку. И даже попытаться выступить посредником между Москвой и Киевом. Но дело в том, что в самой Республиканской партии (а кадры администрации Трампа будут формироваться из числа республиканцев) господствуют очень агрессивные взгляды в отношении России. В частности, существует консенсус, что надо полностью ликвидировать остатки режима контроля над вооружениями и добиться подавляющего военного превосходства одновременно:

  • над Россией,
  • Китаем.

И в сфере обычных вооружений, и в сфере ядерных вооружений. Это означает полное забвение договорённостей, которые были достигнуты во времена Генри Киссинджера, и соперничество без правил. Это очень опасно.

В Демократической партии расклад несколько иной. Там есть сторонники традиционного контроля над вооружением, которые призывают к подписанию новых соглашений, после того как истечёт срок действия договора СНВ-III в 2026 году.

Но американцы считают, что Китай, который стал экономическим соперником, равным Штатам по силам, теперь превращается и в равного по ядерной мощи соперника. Вашингтон если и будет предлагать договориться о новых соглашениях, то будет требовать, чтобы эти соглашения охватывали не только стратегические ядерные вооружения, но и тактические, где у нас, как считают эксперты, есть количественное превосходство.

Штаты будут требовать, чтобы договор включал не только Россию, но и Китай. Это означает, что должно увеличиться количество ядерных вооружений у США, чтобы поразить цели и в нашей стране, и в Китае.

Мы всегда призывали к тому, что надо учитывать в ядерном балансе и ядерные силы Англии и Франции. Сегодня у них примерно 500 ядерных боеголовок, вместе взятых. У Китая чуть больше 400, но он быстро наращивает количество ядерных вооружений. Вашингтон считает, что к середине 2030-х годов Китай сравняется с Америкой (и с Россией) по количеству ядерных боеголовок.

Кроме того, есть и другие ядерные государства. У них немного ядерного оружия, но оно есть. Скажем, отношения между Индией и Пакистаном уже приводили к войнам, и всякое возможно.

— Ситуацию на Ближнем Востоке, а также Иран тоже можно привести как пример. Вы рисуете жёсткую, но прагматичную реальность. Действительно, надо в первую очередь развивать свои вооружённые силы, экономику и становиться сильнее, потому что сейчас страны не готовы договариваться друг с другом, а следуют каждый своим курсом.

— Вы правы. Советский Союз был не только ядерной сверхдержавой, но и экономической сверхдержавой. СССР не проиграл гонку вооружений Штатам, а экономически проиграл.

Сегодня, в отличие от Китая, мы не являемся равным Штатам соперником. Пока существует такой дисбаланс, будут продолжаться попытки американцев ликвидировать военно-стратегический паритет.

Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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