Политолог Мезюхо допустил связь между убийством Кивы и местью Зеленского

1:14 Your browser does not support the audio element. Политика

В убийстве бывшего депутата Рады Ильи Кивы просматривается явный политический мотив. Политолог, председатель крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо заявил, что нельзя исключать возможности личной мести со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

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Он отметил, что убийство призвано запугать украинских политиков, поддерживающих Россию и специальную военную операцию. Мезюхо также подчеркнул, что у Кивы ранее были русофобские настроения, но после событий 2014 года он стал поддерживать РФ и часто высказывал критику в адрес киевского режима, сообщил Мезюхо в беседе с Телеканалом "360".

Политолог добавил, что не исключает возможность личной мести со стороны Зеленского, так как он известен своей капризностью и злопамятством в политической сфере. Специалист также отметил, что вероятность причастности СБУ к этому убийству очень высока.

Ранее информацию о гибели Кивы подтвердил Андрей Юсов, спикер главного управления разведки Министерства обороны Украины.