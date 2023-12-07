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Политолог Мезюхо допустил связь между убийством Кивы и местью Зеленского

1:14
Политика

В убийстве бывшего депутата Рады Ильи Кивы просматривается явный политический мотив. Политолог, председатель крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо заявил, что нельзя исключать возможности личной мести со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Политолог Мезюхо допустил связь между убийством Кивы и местью Зеленского
Фото: Wikipedia by Sandlerdarina is licensed under CC BY-SA 4.0

Он отметил, что убийство призвано запугать украинских политиков, поддерживающих Россию и специальную военную операцию. Мезюхо также подчеркнул, что у Кивы ранее были русофобские настроения, но после событий 2014 года он стал поддерживать РФ и часто высказывал критику в адрес киевского режима, сообщил Мезюхо в беседе с Телеканалом "360".

Политолог добавил, что не исключает возможность личной мести со стороны Зеленского, так как он известен своей капризностью и злопамятством в политической сфере. Специалист также отметил, что вероятность причастности СБУ к этому убийству очень высока.

Ранее информацию о гибели Кивы подтвердил Андрей Юсов, спикер главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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