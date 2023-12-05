Милонов предложил штрафовать за неверие в страдания температурящих мужчин

Виталий Милонов предложил штрафовать за неверие в страдания температурящих мужчин. Так он прокомментировал инициативу своего коллеги о наказаниях за оскорбление чувств женщин.

Фото: ТАСС by Марат Абулхатин

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил о намерении внести в 2024 году законопроект о штрафах для должностных лиц, предлагающих что-нибудь запретить женщинам — от высшего образования до абортов.

"На мой взгляд, это по-настоящему оскорбляет наших женщин России, которым не позволяют принимать решения самостоятельно", — считает он.

Раз так, надо тогда и чувства мужчин защитить, ибо — равноправие, заявил Милонов.

Он привёл телеграм-каналу SHOT пример ситуации, когда мужчина отчаянно нуждается в защите. "Когда у меня температура 37°, я даже гулять выйти не могу, а женщины не верят", — посетовал депутат.