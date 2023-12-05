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В Госдуме рассмотрят законопроект об оскорблении чувств женщин

Общество

В Госдуме обсудят законодетельную инициативу, которая касается защиты чувств женщин, которые подверглись оскорблениям.

В Госдуме рассмотрят законопроект об оскорблении чувств женщин
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Svetlanakorneva27 is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Законопроект об оскорблении чувств женщин будет рассмотрен в Госдуме РФ в ближайшее время. Об этом рассказал вице-спикер ГД Владислав Даванков.

Он назвал "безумными инициативами" многие шаги, направленные на то, чтобы заставить женщин рожать. Представитель партии "Новые люди" считает, что по аналогии с законом об оскорблении власти следует принять закон об оскорблении чувств женщин.

Даванков отметил, что оскорбить женщин могут мужчины, которые не рожали, но при этом призывают представительниц слабого пола не получать высшее образование, а заняться улучшением демографической ситуации в стране.

"Считаю, что нам нужен закон об оскорблении чувств женщин. Мы вместе с коллегами этот закон разрабатываем", — объяснил член Госдумы.

Он призвал штрафовать провинившихся представителей власти на 100 тысяч рублей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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