Санкции против России введены "на долгие годы", и в Кремле это хорошо понимают, сообщил Дмитрий Песков в пятницу.
"Мы не сомневаемся, что санкции — на долгие годы. Из этого исходим, выстраивая наши линии", — сказал он.
Пресс-секретарь главы государства охарактеризовал ограничительные меры Запада как "незаконные попытки оказывать давление на экономику России".
Несмотря на давление со стороны США, российская экономика выстоит, уверены в Кремле.
"США — крупнейшая экономика, но не единственная, — объяснил Песков. — Мир более многообразен, чем США. Америкоцентричный мир завершается, наступает период многообразия".
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.