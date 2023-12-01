В Кремле допустили сохранение санкций против РФ "на долгие годы"

0:45 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

Санкции против России введены "на долгие годы", и в Кремле это хорошо понимают, сообщил Дмитрий Песков в пятницу.

Фото: Вадим Савицкий

"Мы не сомневаемся, что санкции — на долгие годы. Из этого исходим, выстраивая наши линии", — сказал он.

Пресс-секретарь главы государства охарактеризовал ограничительные меры Запада как "незаконные попытки оказывать давление на экономику России".

Несмотря на давление со стороны США, российская экономика выстоит, уверены в Кремле.

"США — крупнейшая экономика, но не единственная, — объяснил Песков. — Мир более многообразен, чем США. Америкоцентричный мир завершается, наступает период многообразия".