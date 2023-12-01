Саудовская Аравия сделала предложение Ирану по прекращению войны в Газе

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Саудовская Аравия сделала предложение Ирану, проведя инвестиции в его экономику. Они были сделаны для того, чтобы прекратилась война между ЦАХАЛ и ХАМАС. Соответствующая информация появилась в агентстве Bloomberg.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

В агентстве отмечают, что после того, как ХАМАС напал на Израиль Эр-Рияд обратился с предложение к Тегерану для расширения сотрудничества в области экономики. В ходе проведения саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в ноябре принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд провёл встречу с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Как сообщает Bloomberg, он подтвердил желание остановить войну в Палестине и инвестировать в Иран.

Помощник госсекретаря США Барбара Лиф сообщила, что США работает с Эр-Риядом и другими арабскими странами. Она отметила, что Тегеран не должен поставлять оружие "оси сопротивления".

Ранее мы сообщали о том, что в Израиле возобновили военные действия после перемирия.