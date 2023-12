Саудовская Аравия сделала предложение Ирану по прекращению войны в Газе

Your browser does not support the audio element.

Саудовская Аравия сделала предложение Ирану, проведя инвестиции в его экономику. Они были сделаны для того, чтобы прекратилась война между ЦАХАЛ и ХАМАС. Соответствующая информация появилась в агентстве Bloomberg.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.