Саудовская Аравия сделала предложение Ирану по прекращению войны в Газе

Саудовская Аравия сделала предложение Ирану, проведя инвестиции в его экономику. Они были сделаны для того, чтобы прекратилась война между ЦАХАЛ и ХАМАС. Соответствующая информация появилась в агентстве Bloomberg.
В агентстве отмечают, что после того, как ХАМАС напал на Израиль Эр-Рияд обратился с предложение к Тегерану для расширения сотрудничества в области экономики. В ходе проведения саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в ноябре принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд провёл встречу с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Как сообщает Bloomberg, он подтвердил желание остановить войну в Палестине и инвестировать в Иран.
Помощник госсекретаря США Барбара Лиф сообщила, что США работает с Эр-Риядом и другими арабскими странами. Она отметила, что Тегеран не должен поставлять оружие "оси сопротивления".
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