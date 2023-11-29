В Кремле отреагировали на обвинения в отравлении жены Буданова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выдвинутые Киевом обвинения в адрес России в отравлении жены главы украинской военной разведки Кирилла Буданова.

Фото: 24 канал

Сенсационная новость пронеслась во вторник по украинским СМИ: жена главного разведчика Марианна Буданова отравлена тяжёлыми металлами. Супруг, в которого, по всей видимости, и целились злоумышленники, не пострадал.

Позже представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов официально подтвердил факт инцидента и допустил причастность к нему России.

"Украина во всём обвиняет Россию. По-моему, даже в своём существовании Украина обвиняет Россию. Это привычное обвинение", — высказался по этому поводу Песков.