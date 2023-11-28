Глава украинской военной разведки Кирилла Буданов не отравлен, сообщила во вторник РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.
Собеседники издания рассказали, что руководителя ГУР Минобороны Украины подвергли всестороннему обследованию.
"С ним всё хорошо, у него ничего не обнаружили", — уточнил один из них.
Ранее украинские СМИ разнесли тревожную весть: Марианна Буданова в больнице с отравлением соединениями тяжёлыми металлами. Признаки интоксикации выявлены также у нескольких сотрудников ГУР, но они себя чувствуют лучше, потому что здоровые мужики, а более хрупкой пани Будановой пришлось нелегко.
Целью отравителей предполагается Кирилл Буданов, компетентные органы начали расследование покушения на убийство.
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