Жену главы ГУР Украины Кирилла Буданова отравили

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Супруга Кирилла Буданова, руководителя Главного управления разведки минобороны Незалежной, якобы подверглась отравлению тяжёлыми металлами, сообщает украинское СМИ "Бабель".

Фото: телеграмм канал Baza

Марианна Буданова была госпитализирована после продолжительного ухудшения здоровья, и далее по итогам исследования у неё выявили наличие в организме веществ, не связанных с бытовым использованием или военной деятельностью.

В настоящее время проводится расследование по факту возможной попытки убийства.

Ранее мы писали о том, что помощник главкома ВСУ Залужного Геннадий Честяков погиб от взрыва гранаты на своём же дне рождения.