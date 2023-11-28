Супруга Кирилла Буданова, руководителя Главного управления разведки минобороны Незалежной, якобы подверглась отравлению тяжёлыми металлами, сообщает украинское СМИ "Бабель".
Марианна Буданова была госпитализирована после продолжительного ухудшения здоровья, и далее по итогам исследования у неё выявили наличие в организме веществ, не связанных с бытовым использованием или военной деятельностью.
В настоящее время проводится расследование по факту возможной попытки убийства.
Ранее мы писали о том, что помощник главкома ВСУ Залужного Геннадий Честяков погиб от взрыва гранаты на своём же дне рождения.
Штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение российских городов, сообщили в ВНИИ ГОЧС.