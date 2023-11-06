Под Киевом на гранате подорвался и погиб помощник Залужного

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Под Киевом после взрыва гранаты погиб помощник главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.

Фото: hyyh.ru

Об этом сообщает "Московский комсомолец", со ссылкой на украинские медиаресурсы.

"Помощник Залужного погиб во время открытия подарка", — сообщают украинские СМИ.

По информации, погибшему Геннадию Честякову было 39 лет. Также сообщается, что при взрыве был ранен его 13-летний сын. Произошло всё в посёлке Чайки.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский испугался, что в Израиле его ликвидируют спецслужбы Запада, и отменил поездку.

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