Под Киевом после взрыва гранаты погиб помощник главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.
Об этом сообщает "Московский комсомолец", со ссылкой на украинские медиаресурсы.
"Помощник Залужного погиб во время открытия подарка", — сообщают украинские СМИ.
По информации, погибшему Геннадию Честякову было 39 лет. Также сообщается, что при взрыве был ранен его 13-летний сын. Произошло всё в посёлке Чайки.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский испугался, что в Израиле его ликвидируют спецслужбы Запада, и отменил поездку.
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