Совфед назначит президентские выборы в России на заседании 13 декабря, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании", — заявил он.
Ранее об этом же писало РИА Новости со ссылкой на источник. Агентство также называло день голосования — 17 марта 2024 года.
Законодательство требует назначения даты выборов не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до неё. После этого партии выдвигают своих кандидатов и начинается избирательная кампания.
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