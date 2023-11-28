Зюганов анонсировал объявление президентских выборов

0:41 Your browser does not support the audio element. Политика Власть

Совфед назначит президентские выборы в России на заседании 13 декабря, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Фото: КПРФ

"По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании", — заявил он.

Ранее об этом же писало РИА Новости со ссылкой на источник. Агентство также называло день голосования — 17 марта 2024 года.

Законодательство требует назначения даты выборов не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до неё. После этого партии выдвигают своих кандидатов и начинается избирательная кампания.