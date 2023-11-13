Стало известно, когда назначат президентские выборы

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Решение о назначении даты президентских выборов будет принято Советом Федерации 13 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Фото: http:// minsvyaz.ru

"Совет Федерации может 13 декабря объявить дату выборов президента, предположительно, они пройдут 17 марта 2024 года", — рассказал собеседник агентства.

Конституция РФ довольно строго регламентирует электоральные процедуры. В соответствии с установленными ею нормами Совет Федерации должен назначить дату голосования не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до неё.

О решении действующего главы государства Владимира Путина вновь выдвигаться на высокий пост официально не объявлялось. Эксперты полагают, что это произойдёт 17 декабря.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.