Решение о назначении даты президентских выборов будет принято Советом Федерации 13 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
"Совет Федерации может 13 декабря объявить дату выборов президента, предположительно, они пройдут 17 марта 2024 года", — рассказал собеседник агентства.
Конституция РФ довольно строго регламентирует электоральные процедуры. В соответствии с установленными ею нормами Совет Федерации должен назначить дату голосования не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до неё.
О решении действующего главы государства Владимира Путина вновь выдвигаться на высокий пост официально не объявлялось. Эксперты полагают, что это произойдёт 17 декабря.
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