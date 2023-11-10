Марков о выдвижении Путина на выборы президента: выдвинут от партии 17 декабря

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков спрогнозировал результаты президентских выборов в России.

Фото: kremlin.ru

Марков считает, что на съезде партии "Единая Россия", который состоится 17 декабря, Владимира Путина выдвинут от партии кандидатом в президенты.

Политолог уверен, что действующий президент РФ одержит победу на выборах с результатом более 60% при явке более 60 процентов.

Ранее Марков передостерёг Путина от возможного теракта, подготовленного лучшими спецслужбами мира.

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